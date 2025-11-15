Stockholm'de Çift Katlı Otobüs Durağa Daldı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Stockholm'ün Östermalm semtinde çift katlı otobüsün durağa daldığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı; sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:30
Östermalm, Valhallavgen Sokağı'nda meydana gelen kaza

İsveç’in başkenti Stockholm’ün Östermalm semtinde, Valhallavgen Sokağı’nda dün çift katlı bir otobüsün durağa daldığı kaza meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak otobüs şoförünün gözaltına alındığı ve öteleme sebebiyet verme ve bedensel zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Yetkililer, olayın kasıtlı olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığını vurguladı.

