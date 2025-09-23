Subianto: Endonezya, İsrail'i ancak Filistin Devleti tanındığında tanıyacak

Subianto'dan net mesaj: İsrail tanınması için Filistin devletinin tanınması şart

BM konferansında iki devletli çözüm vurgusu

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta ülkesinin dış politika duruşunu açıkladı.

Subianto, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekti ve sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce masum insan öldürüldü, kıtlık ve yıkım yaşandı. Gözlerimizin önünde bir insanlık felaketi yaşanıyor. Masum sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz."

Cumhurbaşkanı Subianto, Endonezya'nın İsrail'i tanıma koşulunu açıkça belirtti: "Endonezya, İsrail'in Filistin Devleti'ni ve Filistin'in bağımsızlığını tanıdığı anda, derhal İsrail Devleti'ni tanıyacağını ve İsrail'in güvenliği için tüm garantileri destekleyeceğini beyan ediyor."

Subianto, ülkelerin Filistin meselesine ilişkin sorumluluklarının yalnızca Filistin'in kaderini değil, aynı zamanda İsrail'in geleceğini ve BM'nin güvenilirliğini de ilgilendirdiğini vurguladı ve Filistin için devlet güvencesi sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Subianto, "Tanınma, kalıcı barışa giden gerçek bir fırsat anlamına gelmelidir. Bu, tüm taraflar için tüm partiler için gerçek bir barış olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Subianto ayrıca Fransa, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in Filistin'i devlet olarak tanımasını anarak bu ülkelerin "tarihin doğru tarafında yer aldığını" kaydetti ve Endonezya'nın barış sürecinde üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti: "Barışa giden bu yolculukta üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız."

Konuşmasını, Gazze'deki saldırıların sona ermesinin "en büyük öncelik" olması gerektiğini vurgulayarak tamamlayan Subianto, Filistin'in tanınması, Gazze'deki insani felaketin durdurulması ve kalıcı barış çağrısında bulundu.