SUBÜ Öğrencileri Keçe Atölyesinde Geleneksel Tekniği Denedi

SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Moda Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Keçe Atölyesi'nde geleneksel keçe üretimini uygulamalı olarak deneyimledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:02
İş birliği kapsamında düzenlenen Keçe Atölyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirdi. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı Moda Akademisi tarafından ev sahipliği yapıldı.

Atölye; Moda Tasarımı Programı ve Tekstil Teknolojileri Programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Katılımcılar, keçe yapımında kullanılan geleneksel yöntemleri uygulamalı olarak deneyimledi.

Çalışmaları Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar ile Öğretim Görevlisi Dr. Şebnem Noyat yürüttü. Uygulamalar sırasında keçe üretim süreci, doğal malzemelerin kullanımı ve tekniklerin modern tasarımla ilişkilendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Öğrenciler ayrıca Moda Akademisi bünyesindeki atölye ve üretim alanlarını inceleyerek birimlerin çalışma süreçleri hakkında bilgi edindi. Etkinlik, SUBÜ ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında tasarım ve tekstil alanındaki uygulamalı eğitim faaliyetlerine ortak katkı sunan bir çalışma olarak değerlendirildi.

