SUBÜ Öğrencilerinden Yuvacık’ta Doğa Yürüyüşü

SUBÜ Rekreasyon Yönetimi Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yıl dönümü kapsamında Yuvacık Barajı çevresinde doğa yürüyüşü yaparak su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:53
SUBÜ Öğrencilerinden Yuvacık’ta Doğa Yürüyüşü

SUBÜ Öğrencileri Yuvacık’ta Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

102’nci Yıl Etkinliğinde Su Kaynaklarına Dikkat Çekildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rekreasyon Yönetimi Topluluğu, Yuvacık Barajı çevresinde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğiyle bir araya geldi.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildi. Topluluk üyeleri doğa odaklı faaliyetler yaparken, yürüyüş boyunca çevre bilinci ve doğal kaynakların korunması vurgulandı.

Etkinlikte yer alan öğrenciler, Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Güliz Coşkun ve Dr. Halil İbrahim Genç rehberliğinde yürüdü. Katılımcılar, özellikle su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına dikkat çekti ve doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık mesajı paylaştı.

SUBÜ REKREASYON YÖNETİMİ TOPLULUĞU, YUVACIK BARAJI ÇEVRESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ...

SUBÜ REKREASYON YÖNETİMİ TOPLULUĞU, YUVACIK BARAJI ÇEVRESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

SUBÜ REKREASYON YÖNETİMİ TOPLULUĞU, YUVACIK BARAJI ÇEVRESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şair Eşref Şiirleriyle Anıldı: ŞEVAK'ın Geleneksel Kahvaltısı
2
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
3
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
4
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza
5
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
6
Silivri'de Sobadan Karbondioksit Değil Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 112 Personeli Altay Özen Yaşamını Yitirdi
7
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler