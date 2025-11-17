SUBÜ Öğrencilerinden Yuvacık’ta Doğa Yürüyüşü

SUBÜ Öğrencileri Yuvacık’ta Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi
102’nci Yıl Etkinliğinde Su Kaynaklarına Dikkat Çekildi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rekreasyon Yönetimi Topluluğu, Yuvacık Barajı çevresinde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğiyle bir araya geldi.
Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildi. Topluluk üyeleri doğa odaklı faaliyetler yaparken, yürüyüş boyunca çevre bilinci ve doğal kaynakların korunması vurgulandı.
Etkinlikte yer alan öğrenciler, Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Güliz Coşkun ve Dr. Halil İbrahim Genç rehberliğinde yürüdü. Katılımcılar, özellikle su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına dikkat çekti ve doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık mesajı paylaştı.
SUBÜ REKREASYON YÖNETİMİ TOPLULUĞU, YUVACIK BARAJI ÇEVRESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.