Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Emine Erdoğan Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu ev sahipliğinde, Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Çarpıcı kareler savaşın yüzünü gösterdi

Şuhut İlçe Müftülüğü ile Şuhut Gençlik Merkezi iş birliğiyle hazırlanan sergide, Gazze’de yaşanan saldırılar nedeniyle evlerinden olan ailelerin dramını, savaşın ortasında kalan çocukların yaşadığı zorlukları ve bölgenin maruz kaldığı yıkımı anlatan fotoğraflar ziyaretçilerle buluştu. Etkinlik hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Koordinatörün değerlendirmesi

Şuhut Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörü Davut Gök, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sergideki her fotoğraf, mazlum coğrafyalarda yaşanan acıyı birebir hissettiren birer belge niteliği taşıyor. Gençlerimizin dünyada yaşanan zulümlere karşı duyarlı olmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

