Süleyman Seba Parkı'nda LİMA Kafeterya Hizmete Girdi

Süleyman Seba Parkı, Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde, Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş.'nin işletmeye aldığı yeni kafeterya ile canlandı.

Park modern sosyal yaşam alanına dönüşüyor

Son yıllarda çok katlı binaların yanı sıra yeni okul yapıları, Kaymakamlık hizmet binası ve SGK gibi kurumlarla gelişen bölgede yer alan park, artık modern bir sosyal yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

LİMA A.Ş.'ye ait kafeterya, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İşletme, Sökeli vatandaşlara dinlenme, nefes alma ve keyifli zaman geçirme imkânı sunuyor.

Uygun fiyat politikası ve kaliteli hizmet anlayışı ile dikkat çeken kafeterya, parkın kullanımına ve sosyal hayatına değer katmayı hedefliyor.

Havuzları, peyzaj düzenlemesi ve geniş oturma alanlarıyla öne çıkan Süleyman Seba Parkı, LİMA kafeteryasının hizmete başlamasıyla birlikte bölgenin yeni sosyal buluşma noktalarından biri haline geldi.

YENİ İŞLETME BEĞENİLDİ