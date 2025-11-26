Sultanbeyli'de Giresun Günleri: Yöresel Lezzet ve Kültür Buluşması

Sultanbeyli'de Giresun Günleri coşkusu

Sultanbeyli Belediyesi'nin 2’nci Memleket Günleri kapsamında düzenlendi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Memleket Günleri kapsamında düzenlenen Giresun Günleri, Sultanbeyli Meydan Park'ta gerçekleştirildi. Etkinlik, Giresun’un yöresel lezzetleri, oyunları ve kültürel değerleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Ali Tombaş katıldı. Çok sayıda vatandaş, Giresun kültürünü yaşatmak ve yöresel tatları denemek için bir araya geldi. Program boyunca yöresel halk oyunları ve müziklerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Sultanbeyli Giresunlular Derneği Başkanı Tahir Emanet etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Etkinliğimizi yoğun bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Bu sene de Giresunlu hemşehrilerimiz çok güzel bir katılım sağlayarak bizleri onurlandırdılar. Biz de Giresun kültürümüzü burada yansıtmaya çalıştık. Yöresel sanatçılarımızın da katılımıyla çok güzel bir etkinlik oldu, gelen herkese çok teşekkür ederim. Gelen misafirlerimize Giresun’un kültürünü, yöresel lezzetlerini, gezilecek görülecek yerleri tanıttık. Güzel bir program oldu"

Katılımcılardan Deniz Efil de etkinliği değerlendirerek, "Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş bizleri çok güzel ağırladı. Her memleketten insanı ve özellikle Giresunluları burada hep bir arada görmek bizleri çok onurlandırdı. Başkanımız Tahir Emanet’e de bizlere böyle bir gece sunduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yakup Yılmaz ise, "Etkinlikler gayet güzel geçiyor, bu akşam da yöremizin sanatçıları sahne aldı, katılım anlamında da çok güzeldi. Bu tür etkinlikler hem insanların bir araya gelmesi hem de memleketlerin kaynaşması anlamında çok güzel bir vesile oluyor. Etkinliklerin her sene devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

