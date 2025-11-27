Sultandağı'nda Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Sultandağı Müftülüğü ve TDV işbirliğiyle Selçuklu Kent Meydanı'nda Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu; TDV gönüllülerinin hazırladığı yiyecekler satıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:16
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, İsrail zulmüne maruz kalan Filistin yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Organizasyon ve Yer

Etkinlik, Sultandağı Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sultandağı Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Çarşı, Selçuklu Kent Meydanı'nda kuruldu.

Satışlar ve Gelirin Kullanımı

Çarşıda, TDV gönüllülerinin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. İlçe Müftüsü Saim Özbakır, elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek destek verenlere teşekkür etti.

