Sultandağı'nda Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, İsrail zulmüne maruz kalan Filistin yararına hayır çarşısı düzenlendi.
Organizasyon ve Yer
Etkinlik, Sultandağı Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sultandağı Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Çarşı, Selçuklu Kent Meydanı'nda kuruldu.
Satışlar ve Gelirin Kullanımı
Çarşıda, TDV gönüllülerinin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. İlçe Müftüsü Saim Özbakır, elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek destek verenlere teşekkür etti.
