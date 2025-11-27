Sultangazi'de Gecekonduda Korkutan Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve 'Beni çekme' Tepkisi

Sultangazi'de gecekonduda yangın paniği

İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay, 13:30 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı; ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye müdahalesi

İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmayı başlattı.

Olay yerinde gergin anlar: 'Beni çekme'

Yangın sırasında bölgeye gelen İHA muhabiri görüntü alırken, tedbirsiz şekilde müdahale ettiği belirtilen itfaiye personeli muhabire tepki gösterdi. İddialara göre itfaiye personeli, muhabire "Beni çekme" diyerek tazyikli suyla müdahale etti.

Mahalle muhtarının değerlendirmesi

Mahalle Muhtarı Hakan Taşçı, olayla ilgili olarak, "Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı gecekondu evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmış, kısa sürede evin tamamını sarmış. Yanındaki eve sıçramaması ve içeride kimsenin olmaması şansımızdı. İtfaiye ekipleri de sağ olsunlar, 6 dakika içinde geldiler. Şu an tamamen kontrol altına alındı. En büyük tesellimiz, evde kimsenin olmaması ve kimseye zarar gelmemesidir" şeklinde konuştu.

Benzer olay hatırlatıldı

Mahallede bitişikte bulunan ve yine yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı diğer bir gecekondunun yaklaşık 10 ay önce prizde unutulan elektrikli soba nedeniyle yanıp kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili sorumluluklara yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

