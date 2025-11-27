Sultangazi'de Gecekonduda Korkutan Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve 'Beni çekme' Tepkisi

Sultangazi'de 13:30'da başlayan gecekondu yangını 45 dakikada söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye personeli, muhabiri 'Beni çekme' diyerek tazyikli suyla ıslattı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:30
Sultangazi'de Gecekonduda Korkutan Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve 'Beni çekme' Tepkisi

Sultangazi'de gecekonduda yangın paniği

İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay, 13:30 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı; ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye müdahalesi

İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmayı başlattı.

Olay yerinde gergin anlar: 'Beni çekme'

Yangın sırasında bölgeye gelen İHA muhabiri görüntü alırken, tedbirsiz şekilde müdahale ettiği belirtilen itfaiye personeli muhabire tepki gösterdi. İddialara göre itfaiye personeli, muhabire "Beni çekme" diyerek tazyikli suyla müdahale etti.

Mahalle muhtarının değerlendirmesi

Mahalle Muhtarı Hakan Taşçı, olayla ilgili olarak, "Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı gecekondu evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmış, kısa sürede evin tamamını sarmış. Yanındaki eve sıçramaması ve içeride kimsenin olmaması şansımızdı. İtfaiye ekipleri de sağ olsunlar, 6 dakika içinde geldiler. Şu an tamamen kontrol altına alındı. En büyük tesellimiz, evde kimsenin olmaması ve kimseye zarar gelmemesidir" şeklinde konuştu.

Benzer olay hatırlatıldı

Mahallede bitişikte bulunan ve yine yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı diğer bir gecekondunun yaklaşık 10 ay önce prizde unutulan elektrikli soba nedeniyle yanıp kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili sorumluluklara yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

SULTANGAZİ'DE BİR GECEKONDUDA HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN...

SULTANGAZİ'DE BİR GECEKONDUDA HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN SÜREN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

SULTANGAZİ'DE BİR GECEKONDUDA HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı
3
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
4
Samsun'da 'Aile Yılı' Kapsamında İki Önemli Çalıştay
5
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
6
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
7
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?