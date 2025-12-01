Sultangazi'de Retrobüs ile Nostalji Yolculuğu

Sultangazi Belediyesi, Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu kapsamında düzenlediği Retrobüs konseriyle 80’ler ve 90’ların ruhunu yeniden yaşattı. Tiyatrodan seminere, konserden çocuk etkinliklerine kadar 7’den 77’ye her yaşa hitap eden programlar ilçe halkının yoğun ilgisini çekiyor.

Retrobüs ile zamanda yolculuk

Konserde 80’ler ve 90’ların unutulmaz Türkçe pop şarkıları ve Yeşilçam’ın efsane film müzikleri, Retrobüs grubunun enerjik yorumuyla yeniden canlandı. Salon hıncahınç dolarken, müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve grubu coşkuyla alkışladı.

Etkinliklere devam

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonumuz kapsamında birbirinden güzel etkinlikleri komşularımızla buluşturuyoruz. Bu akşam da komşularımızı zamanda keyifli bir yolculuğa çıkaralım istedik. Retrobüs, gençliğimizin unutulmaz şarkılarını kendine has yorumlarıyla söylerken izleyenleri adeta o günlere götürdü. Etkinliklerimiz konserlerimiz devam edecek" diye konuştu.

