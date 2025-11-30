Sultanhisar'da Ağaçlandırma Seferberliği: Yeşil Sultanhisar Hedefi

Sultanhisar'da süren ağaçlandırma çalışmalarıyla fidanlar toprakla buluşuyor; Başkan Osman Yıldırımkaya, yeşil alan artışı ve sürdürülebilir çevre hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:05
Sultanhisar'da ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

İlçede fidanlar doğaya nefes oluyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde belirlenen uygun alanlarda dikilen fidanlar, doğaya nefes aldıracak yeni yeşil alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Başkan Osman Yıldırımkaya'dan açıklama

Çevreye duyarlı bir anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çalışmaların ilçenin dört bir yanında özveriyle sürdüğünü belirtti. Yıldırımkaya, "İlçemiz genelinde ağaçlandırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Doğaya nefes olacak her bir fidanı toprakla buluşturmak için özveriyle çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yürütülen faaliyetlerin yeşil alanları artırma, çevre estetiğini güçlendirme ve doğal yaşamı koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Çalışmaların planlı ve programlı şekilde sürdürülerek ilçede sürdürülebilir bir çevre bırakma hedefinin takip edildiği kaydedildi.

