Sungurlu'da Cip-Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum Sungurlu'da Kemallı kavşağında cip ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:01
Kaza ve Yaralananlar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta çarpışan araçlar sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Ankara kara yolu Kemallı köyü kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Ö.D. idaresindeki 19 SU 900 plakalı BMC marka kamyon ile Kaya B. yönetimindeki 65 LF 555 plakalı Nissan marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hediye B., Hatice B., Gülcan B., Armağan B. ve Elifnur C. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

