Sungurlu'da Kurt Saldırısı: 30 Küçükbaş ve 1 Köpek Telef

Çorum'un Sungurlu ilçesi Güvendik köyünde kurt sürüsü saldırdı; 30 küçükbaş ve 1 köpek telef oldu, 10 küçükbaş yaralı kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:05
Sungurlu'da Kurt Saldırısı: 30 Küçükbaş ve 1 Köpek Telef

Sungurlu'da kurt sürüsü 30 küçükbaş ve 1 köpeği telef etti

Güvendik köyünde büyük kayıp: 300 başlık sürüye saldırı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Güvendik köyünde meydana gelen olayda, kurt sürüsünün saldırısı sonucu üç çobanın sürüsü zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Nuri Y., Hüseyin B. ile Recep Y.'ye ait 300 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye kurt sürüsü saldırdı.

Saldırıda 30 küçükbaş ve 1 köpek telef olurken, 10 küçükbaş yaralı kurtarıldı. Yaralı hayvanlar veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNE BAĞLI BİR KÖYDE KURT SÜRÜSÜ, 300 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN OLUŞAN SÜRÜYE...

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNE BAĞLI BİR KÖYDE KURT SÜRÜSÜ, 300 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN OLUŞAN SÜRÜYE SALDIRDI. SALDIRI SONUCU 30 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İLE 1 KÖPEK TELEF OLURKEN 10 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TEDAVİ AMAÇLI VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNE BAĞLI BİR KÖYDE KURT SÜRÜSÜ, 300 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN OLUŞAN SÜRÜYE...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı
3
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
4
Samsun'da 'Aile Yılı' Kapsamında İki Önemli Çalıştay
5
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
6
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
7
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?