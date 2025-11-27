Sungurlu'da Kurt Saldırısı: 30 Küçükbaş ve 1 Köpek Telef

Sungurlu'da kurt sürüsü 30 küçükbaş ve 1 köpeği telef etti
Güvendik köyünde büyük kayıp: 300 başlık sürüye saldırı
Çorum’un Sungurlu ilçesi Güvendik köyünde meydana gelen olayda, kurt sürüsünün saldırısı sonucu üç çobanın sürüsü zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Nuri Y., Hüseyin B. ile Recep Y.'ye ait 300 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye kurt sürüsü saldırdı.
Saldırıda 30 küçükbaş ve 1 köpek telef olurken, 10 küçükbaş yaralı kurtarıldı. Yaralı hayvanlar veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.
Çobanın ihbarı üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
