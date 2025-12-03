Sungurlu'da Uçurumda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı
Kula köyü mevkiindeki dağlık alanda kurtarma operasyonu
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçiler Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Sungurlu ilçesi Kula köyü mevkiindeki dağlık arazide meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar, keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle uçurumda mahsur kalan hayvanlara ulaştı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla keçiler bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.
