Sungurlu'da Uçurumda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Kula köyü yakınlarında uçurumda mahsur kalan keçiler, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin merdivenli müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:57
Kula köyü mevkiindeki dağlık alanda kurtarma operasyonu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçiler Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Sungurlu ilçesi Kula köyü mevkiindeki dağlık arazide meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar, keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle uçurumda mahsur kalan hayvanlara ulaştı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla keçiler bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

