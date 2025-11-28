Süphan Dağı Manzarasında Arin Gölü'nde Kuğu Dansı

Süphan Dağı Manzarasında Kuğu Dansı

Arin Gölü sonbahar-kış göç döneminde canlandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, sonbahar-kış göç döneminin en zarif misafirleri olan ötücü kuğuları ağırlamaya başladı.

Yaz aylarında gölü pembe tonlara bürüyen flamingoların göç etmesiyle bölgede hâkimiyet, beyaz renkli ötücü kuğulara geçti. Yaklaşık 200 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, havaların soğumasıyla birlikte önemli bir göç durağı olarak yeniden canlandı.

Gölün sakin yüzeyinde süzülen kuğular, izleyenleri etkileyen duruşlarıyla adeta büyüledi. Dronla çekilen görüntüler, doğanın bu eşsiz uyumunu havadan kaydederek gözler önüne serdi.

Havadan kayıtlarda, Arin Gölü’nün berrak yüzeyinde süzülen kuğuların arka planında yükselen, zirvesi karla kaplı Süphan Dağı dikkat çekti. Kuğular ile dağın görkemi aynı karede buluşunca ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

