Süphan Dağı Manzarasında Arin Gölü'nde Kuğu Dansı

Bitlis'in Adilcevaz'taki Arin Gölü, sonbahar-kış göçünde ötücü kuğuların gelişiyle kartpostallık görüntüler sundu; Süphan Dağı arka planda yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:26
Süphan Dağı Manzarasında Arin Gölü'nde Kuğu Dansı

Süphan Dağı Manzarasında Kuğu Dansı

Arin Gölü sonbahar-kış göç döneminde canlandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, sonbahar-kış göç döneminin en zarif misafirleri olan ötücü kuğuları ağırlamaya başladı.

Yaz aylarında gölü pembe tonlara bürüyen flamingoların göç etmesiyle bölgede hâkimiyet, beyaz renkli ötücü kuğulara geçti. Yaklaşık 200 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, havaların soğumasıyla birlikte önemli bir göç durağı olarak yeniden canlandı.

Gölün sakin yüzeyinde süzülen kuğular, izleyenleri etkileyen duruşlarıyla adeta büyüledi. Dronla çekilen görüntüler, doğanın bu eşsiz uyumunu havadan kaydederek gözler önüne serdi.

Havadan kayıtlarda, Arin Gölü’nün berrak yüzeyinde süzülen kuğuların arka planında yükselen, zirvesi karla kaplı Süphan Dağı dikkat çekti. Kuğular ile dağın görkemi aynı karede buluşunca ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN VE “KUŞ CENNETİ” OLARAK BİLİNEN ARİN GÖLÜ, SONBAHAR-KIŞ GÖÇ...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN VE “KUŞ CENNETİ” OLARAK BİLİNEN ARİN GÖLÜ, SONBAHAR-KIŞ GÖÇ DÖNEMİNİN EN ZARİF MİSAFİRLERİ OLAN ÖTÜCÜ KUĞULARI AĞIRLAMAYA BAŞLADI.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN VE “KUŞ CENNETİ” OLARAK BİLİNEN ARİN GÖLÜ, SONBAHAR-KIŞ GÖÇ...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?