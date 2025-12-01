Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Tom Barrack'ı Kabul Etti

Kritik görüşmede bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanları ele alındı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Taraflar, bölgedeki son gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VE SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK'I KABUL ETTİ.