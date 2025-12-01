Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Tom Barrack'ı Kabul Etti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti; bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 20:52
Kritik görüşmede bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanları ele alındı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Taraflar, bölgedeki son gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

