Suriyelilerin Gönüllü Dönüşleri Kilis Öncüpınar'da Sürüyor

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşlerini sürdürüyor; Türkiye'ye misafirperverlik için teşekkür ediyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:58
Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, Kilis'teki sınır kapısında devam ediyor. Suriye’de Esad rejiminin geçtiğimiz yıl 8 Aralık’ta sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayanların ülkelerine dönüş talepleri artarak sürüyor.

Gönüllüler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısındaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezinde işlemlerini tamamlayarak, yanlarına aldıkları eşyalarla Suriye'ye geçişlerini gerçekleştiriyor.

Ata Şeyh (Manisa): "11 seneden beri Türkiye’deyim. Çok şükür iyi geçti. Son zamanlarda aileme bakmak zorunda olduğum için zorlandım. Okumadım, çalıştım; özel fabrikalarda, inşaatlarda, dekorasyon işlerinde çalıştım. Türkiye’de yaşadığımız için, bizi misafir ettiği için teşekkür ederiz’’ dedi.

Hashem Ninno (Gaziantep): "12 yıldır buradayım. Türk arkadaşlar çok güzel, çok memnunum. Bakkal işinde çalıştım. Türkiye çok güzel, hiç sorun yaşamadım" diye konuştu.

