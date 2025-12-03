Suriyelilerin gönüllü dönüşleri Kilis Öncüpınar'da sürüyor

Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, Kilis'teki sınır kapısında devam ediyor. Suriye’de Esad rejiminin geçtiğimiz yıl 8 Aralık’ta sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayanların ülkelerine dönüş talepleri artarak sürüyor.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ve işlemler

Gönüllüler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısındaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezinde işlemlerini tamamlayarak, yanlarına aldıkları eşyalarla Suriye'ye geçişlerini gerçekleştiriyor.

Dönüş yapanların ifadeleri

Ata Şeyh (Manisa): "11 seneden beri Türkiye’deyim. Çok şükür iyi geçti. Son zamanlarda aileme bakmak zorunda olduğum için zorlandım. Okumadım, çalıştım; özel fabrikalarda, inşaatlarda, dekorasyon işlerinde çalıştım. Türkiye’de yaşadığımız için, bizi misafir ettiği için teşekkür ederiz’’ dedi.

Hashem Ninno (Gaziantep): "12 yıldır buradayım. Türk arkadaşlar çok güzel, çok memnunum. Bakkal işinde çalıştım. Türkiye çok güzel, hiç sorun yaşamadım" diye konuştu.

