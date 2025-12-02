Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi girişinde tek taraflı kazada M.C. yönetimindeki araçta 1 sürücü yaralandı; hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:05
Kaza ve Müdahale

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi girişinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 10 KM plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

