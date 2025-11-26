Süt Otu Desteği İzmit Meralarını Yeşertti: Günlük 800 TL Tasarrufu

Yüzde 75 hibe süt otu desteği, Kocaeli İzmit kırsalını meraya çevirip üreticilerin yem maliyetlerini günlük 800 liraya kadar düşürdü.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:07
Kocaeli’de hayvancılığı desteklemek amacıyla verilen hibeli tohumlar, İzmit kırsalını verimli meralara dönüştürdü. Süt otu ekilen arazilerde hayvanlarını otlatan besiciler, hazır yem yerine taze ota kavuşarak maliyetlerini günlük 800 liraya kadar düşürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı teşvik etmek amacıyla üreticilere sağladığı yüzde 75 hibeli süt otu tohumu desteği, tarlaları verimli meralara dönüştürdü. Yüksek besin değerine sahip süt otlarıyla kaplanan tarlalar, özellikle İzmit ilçesi Biberoğlu Mahallesi'ndeki üreticilerin yüzünü güldürdü. Proje, keçi ve ineklerin doğal ve dengeli beslenmesini sağlayarak artan yem maliyetleri karşısında üreticiye nefes aldırdı.

"Günlük 800 lira kar ediyoruz"

Biberoğlu Mahalle Muhtarı ve keçi yetiştiricisi Ahmet Uzun, sağlanan desteğin verime ve bütçeye yansımasını şöyle anlattı: "Tarlamızı yaklaşık 1 ay önce ektik, şimdi yemyeşil oldu. Hayvanları burada yaydırıyoruz. Hayvanlar yedikçe tekrar çıkıyor. Bize çok faydası oluyor. Eğer bu olmasaydı günde 2-3 balya ot vermemiz gerekecekti. O da bir balya 250 lira. Şu anda 750-800 lira kar ediyoruz."

Atıl tarlalar tarıma kazandırıldı

Uzun, hibe desteklerinin ekim oranlarını artırdığına dikkati çekti: "Eskiden bu tarlaların yüzde 60’ı ekilmiyordu. Bu destekler çıktıktan sonra ekim bayağı hızlandı. Hibe yüzde 75 olunca köylüler ektiler. Tohumlar da çok güzel ve kaliteli, piyasanın en iyilerinden. Bir aydır hayvanları otlatıyoruz. Nisan’ın 15’ine kadar bunu sürekli yaydıracağız. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Ne kadar teşekkür etsek azdır."

