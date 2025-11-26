Tahtalı Barajı Kritik Eşik: İzmir’de Su Seviyesi %1.12’ye Düştü

İzmir’in ana su kaynağı Tahtalı Barajı kuraklıkla rekor düşük seviyeye indi; doluluk %1.12, Balçova ve Gördes barajlarında su tamamen tükendi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:02
Tahtalı Barajı Kritik Eşik: İzmir’de Su Seviyesi %1.12’ye Düştü

Tahtalı Barajı kritik eşikte: İzmir su kaynaklarında alarm

İzmir’in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı, yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle tarihinin en düşük doluluk seviyesine geriledi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre barajdaki doluluk oranı bugün %1.12 olarak ölçüldü.

Geçen yılla kıyaslama

Bir yıllık verilere bakıldığında düşüşün boyutu dikkat çekiyor. 26 Kasım 2024 tarihindeki doluluk oranı %11.74 iken, bu oran yaklaşık on kat azalarak bugün %1.12 seviyesine indi.

Diğer barajların durumu

Tahtalı’nın yanı sıra kentteki diğer barajlar da kritik durumda. Gördes Barajında sular 9 Ağustos tarihinde, Balçova Barajında ise 22 Ekim tarihinde tamamen tükendi ve doluluk oranı 0 olarak kayıtlara geçti.

Diğer barajlardaki son ölçümler ise şöyle: Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı %0.05, Ürkmez Barajı %3.33, Güzelhisar Barajı %43.60.

Su kesintileri ve alınan önlemler

Azalan su rezervleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun tüketimin görüldüğü bölgelerde planlı su kesintileri uyguluyor. Uygulama 6 Ağustos tarihinden bu yana devam ediyor ve gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, mevcut verilerin ışığında su tasarrufu çağrılarını sürdürüyor ve barajlardaki durumun yakından izlendiğini belirtiyor.

