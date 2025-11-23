Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Başkan Yalçın’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında eğitim ordusuna duyduğu saygı ve minnettarlığı dile getirdi.

Eğitimin önemi ve kişisel vurgusu

Yalçın, eğitimin toplumun geleceğini belirleyen en güçlü unsur olduğunu vurguladı ve öğretmenlik mesleğinin yalnızca bir meslek değil, insan yetiştirme sanatı olduğuna dikkat çekti.

Mesajında, "Bir ülkenin ufkunu aydınlatan, geleceğini şekillendiren ve evlatlarımızın kalbine iyilik tohumları eken tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, "Ben de bir öğretmen olarak bu kutsal görevin emeğini, sabrını ve sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Bugün bulunduğum her konumda, aldığım o değerli eğitimin ve kıymetli öğretmenlerimin katkısı vardır" dedi.

Talas'ta eğitime yönelik çalışmalar

Başkan Yalçın, Talas’ta eğitime yönelik tüm yatırımların ve projelerin temelinde öğretmenlere duyulan gönülden saygının bulunduğunu belirterek, öğrencilere, gençlere ve eğitime yönelik projelerde aynı heyecan ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yalçın, "Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en güçlü yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Talas’ta çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tebrik ve vefa

Mesajının sonunda Başkan Yalçın, tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmetle andı, görevleri başında olan tüm eğitim neferlerine sağlık, huzur ve başarılar diledi.

