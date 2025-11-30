Talas Belediyesi'nde Dijital Dönüşüm: 3 Haftalık Stratejik İletişim Eğitimi

Talas Belediyesi, üç hafta sürecek dijital iletişim eğitimiyle kurumsal iletişimini güçlendirmeyi ve Talas’ın marka değerini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:21
Talas Belediyesi'nde Dijital Dönüşüm Hamlesi

Talas Belediyesi, hızla değişen dijital iletişim dünyasına kurumsal uyum sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Eğitimler Belediye Meclis Salonunda başladı ve teknolojinin sunduğu olanakları en etkili şekilde kullanarak kurum içi iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılış konuşması

Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan, iletişim kanallarındaki dönüşüme dikkat çekerek şunları söyledi: "Gelişen teknolojiyle birlikte iletişim mecraları da farklı bir yöne evrildi. Günümüzde insanlar arası kitle iletişimi bambaşka boyutlara ulaştı. Telefon, gazete, radyo, TV gibi klasik araçlar varlığını sürdürse de, cep telefonu ve sosyal medya başta olmak üzere inovasyon araçları onların yerini almaya başladı. Belediyeler de bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda."

İlhan, eğitimin önemine vurgu yaparak program hakkında şu bilgileri verdi: "Bilinçli ilerlemek, en az emek ve maliyetle en yüksek verimi sağlamak bizim için kritik bir unsur. Bunun yolu da uzmanlardan alınan doğru eğitimden geçiyor. Bu kapsamda Ahmet Hamurcu ve ekibine teşekkür ediyorum. Üç hafta sürecek program, sahadaki ve hizmet binasındaki tüm personelimize eş zamanlı olarak verilecek. Belediyemizin çalışmalarını en iyi şekilde duyurmak, sahada yapılanları sosyal medya ve diğer teknolojik araçlarla hedef kitlemize aktarmak adına çok faydalı bir süreç olacağına inanıyorum."

Programın koordinasyonu ve hedefleri

Eğitimin koordinatörü teknoloji uzmanı Ahmet Hamurcu, dijital dünyanın hızlı değişimine işaret ederek programın felsefesini şöyle özetledi: "Dijital dünyada birçok şey değişmeye başladı ve bu değişim hayatımızı doğrudan etkiliyor. Temel dinamikler hem yönetim anlayışımızı hem de günlük yaşamımızı kökünden dönüştürüyor. Bu doğrultuda, kıymetli Başkanımız Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla 'Talas 5.0 Kurumsal Marka, Online İtibar ve Stratejik İletişim Projesi' adı altında bir masterclass eğitim modeli ortaya çıktı." Hamurcu, masterclass yönteminin derin bilgiyi sadeleştirerek uygulanabilir hale getirdiğini ve programın belediye iletişiminde yeni bir standart oluşturacağını belirtti.

Talas Belediyesi’nin bu vizyoner adımı, kurumun iletişim gücünü artırmayı ve Talas’ın marka değerini geleceğe taşımayı amaçlıyor.

