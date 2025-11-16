Talas Belediyesi'nden Mavi Boncuklu Cemil Baba belgeseli

Talas Belediyesi, ilçenin manevi değerlerinden 'Mavi Boncuklu Cemil Baba' (Cemal Kazan)'nın yaşamını belgeleyen bir film hazırladı. Belgeselin editörlüğünü ve takipçiliğini yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmanın ortaya konmasında yakından rol aldı.

Belgeselin içeriği

6 Kasım’da vefatının 43. yıldönümü münasebetiyle yeniden gündeme gelen Cemil Baba için hazırlanan film, 35 dakikalık süreyle onun manevi yönünü, insanlarla kurduğu samimi ilişkileri ve Talas kültürü üzerindeki etkilerini geniş biçimde ele alıyor.

Röportajlarda yer alan isimler: Meral Yurtsever, Necmettin Nursaçan, Mehmet Beğendik, Rasim Deniz, Abdullah Sert, Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mustafa Gümüş, Ali Ramazan Dinç, Mehmet Buğdaylı ve Ahmet Hasyüncü. Bu kişiler, Cemil Baba’ya dair anı ve değerlendirmelerini belgeselde paylaşıyor.

Yapım süreci ve değerlendirmeler

Yapımcı/Yönetmen Erol Mutlu, yaklaşık 1 yıllık hazırlık ve çekim sürecinin ardından belgeseli tamamlayarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teslim etti. Mutlu, belgeselin röportajlarının Cemil Baba’yı yakından tanıyan kişilerle birebir yapılan görüşmelerden oluştuğunu vurgulayarak Başkan Yalçın’a destekleri için teşekkür etti ve şu ifadeyi kullandı: “Herkesin bildiği tanıdığı, üzerine bir şeyler konuştuğu Cemil Baba’yı en saf ve kesin bilgiler ışığında tanıtmak istedik.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise belgeselle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Kayseri’nin, özellikle de Talas’ın manevi değerlerinden olan Cemil Baba’nın ölüm yıldönümünde hatırasını yaşatmak adına bu belgeseli hazırlattık. Erol kardeşimiz çok güzel bir çalışma ortaya koydu. Umarım ileride Cemil Baba’nın sinema filmi de yapılır. Vefat ettiğinde üniversite birinci sınıf öğrencisiydim, bizim kuşak onu çok iyi hatırlar. Bu belgesel, kültürel mirasımızı geleceğe aktarmak için hazırlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Belgesel, Talas Belediyesi YouTube kanalı ve diğer dijital platformlarda izleyicilere sunuldu. Mavi Boncuklu Cemil Baba Belgeselini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=Hu24ypPrCPU

