Talas Belediyesi'nin 'Mavi Boncuklu Cemil Baba' Belgeseli Beğeni Topladı

Talas’ın manevi hafızasına güçlü katkı

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan 'Mavi Boncuklu Cemil Baba' belgeseli, yayımlanmasının ardından hem Talaslıların hem de kültür ve edebiyat camiasının beğenisini kazandı. Belgesel, ilçenin gönül dünyasında önemli bir yere sahip Cemal Kazan (Cemil Baba)ın hayatını, duruşunu ve insanlarla kurduğu samimi bağı etkileyici bir dille aktarıyor.

Belgeselin editörlüğünü üstlenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini son derece memnun ettiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu; "Cemil Baba, sadece yaşadığı döneme değil bugünümüze de ışık tutan örnek bir gönül insanıdır. Bu belgeselle onun hoşgörüsünü, iyilik anlayışını ve insana yaklaşımındaki zarafeti geleceğe taşımayı amaçladık. Talas’ın kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmak bir belediyecilik görevinin ötesinde, bizim için bir gönül borcudur."

Başkan Yalçın, Talas’ın tarihine olan ilgilerinin yeni olmadığını da hatırlatarak geçmişte hazırlanan belgesellere değindi: "Daha önce Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun kaptanı, Talas Zincidere doğumlu İsmail Hakkı Durusu üzerine de bir belgesel hazırlatarak hemşehrimizin milli tarihimizdeki önemli rolünü kayıt altına almıştık. Bu tür çalışmalar Talas’ın kültürel kimliğine önemli katkılar sunuyor."

Hazırlanan Cemil Baba belgeseli edebiyat toplulukları, araştırmacılar ve yerel tarih meraklıları tarafından "şehrin kültür arşivine yapılmış değerli bir katkı" olarak değerlendirildi. Belgeselin, Talas’ın manevi atmosferini görünür kılması, yerel hafızayı güçlü bir şekilde geleceğe taşıması ve edebiyat-kültür dünyasına yeni bir kaynak sunması büyük takdir topladı.

Ayrıca genç kuşakların bu değerli şahsiyetleri tanımasına aracılık etmesi, belgeselin etkisini daha da artırdı. Vatandaşlar çalışmayı "samimi, duygu yüklü ve Talas ruhunu yansıtan bir eser" olarak nitelendirerek sosyal medyada yoğun beğeni paylaşımlarında bulundu.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Erol Mutlu’nun yaptığı ve yaklaşık bir yıllık titiz bir çalışma sonucu hazırlanan belgesel, Talas Belediyesi'nin dijital platformlarında yayımlandıktan kısa süre sonra binlerce kişiye ulaştı. Özellikle gençlerin ilgisi, belgeselin etkisini artırdı.

Talas Belediyesi, kültürel mirasa yönelik projelerini sürdürerek yeni içeriklerin hazırlanması için çalışmalarına devam edecek. İlçenin gönül insanları, tarihi şahsiyetleri ve kültürel değerleri kayıt altına alınarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Kısa sürede beğeni toplayan Mavi Boncuklu Cemil Baba belgeseli şu adresten izlenebilir: https://www.youtube.com/watch?v=Hu24ypPrCPU

