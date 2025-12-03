Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı

Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Talas Belediyesi ve hayırsever desteğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:14
Talas Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yeni eğitim yuvası hizmete girdi

Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Talas Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen törenle açıldı.

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, protokol üyeleri, hayırseverler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şunları söyledi: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel ihtiyaçlı yavrularımıza böyle bir okul açılışında bir arada bulunmaktan mutluyuz. Şüphesiz her insan eşsizdir, değerlidir. Engelli bireyler de bu toplumun aileleri ile birlikte vazgeçilmez değeridir. Hizmete girecek bu okulumuz hayırlı olsun. Belediyemizde bu güne kadar Türkiye’de tek olarak bin 900’ün üzerinde aracın bakımını yaptık. Engelli araçlarının bakımını belediyemizde ücretsiz bir şekilde 5 yıldır yapıyoruz. Bu da sanıyorum ki kardeşlerimizin çok işine yarıyordur. Ben açılışımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum" dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise konuşmasında: "Bugün malum 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Böylesi bir günde Yunus Buyükkuşoğlu adına hayırseverler ve Talas Belediyemiz tarafından yaptırılan okulun açılışını yapmak büyük bir mutluluk verici ve bizim açımızdan da bir gurur kaynağıdır. Ben hem belediyemize hem de hayırseverimize çocuklarım adına, öğretmenlerim adına ve eğitim camiası adına şükranlarımı sunuyorum ve iyi ki varsınız diyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sözlerine, "Ben Talas Belediye Başkanımızın bu gayretine teşekkür ederken hayırseverimize de minnet duyuyorum. Valimize her zaman bizlere yardımcı olmak anlayışıyla yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu güne denk gelmesini de çok anlamlı bularak, engelli olarak nitelendirilen canlarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten çok mutlu olduğum bir açılış programındayız. Bir kere anneler için çok önemli. Öncelikle çocuklarını gözünden bile sakındığı annelerin evlatlarını güvenle teslim edebileceği bir eğitim yuvası halinde açılmış olması çok kıymetli. Bizim buradaki çocuklarımız ve ailelerimiz bizden acıma istemiyorlar. ‘Bize fırsat verin, fırsat eşitliği sağlayın, adaletli bir fırsat sağlayın’ diyorlar. İşte fırsat bekleyen ailelerimiz için çok önemli olduğuna inandığım bu okulun açılışında ben Yunus amcaya özellikle selamlarımı gönderiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurdele kesimi ile Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı.

