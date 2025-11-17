Tansiyon Hastaları İçin Sabah Kahvesi Riskli Olabilir — Dr. Mehmet Çakır Uyarıyor

Tansiyon Hastaları İçin Sabah Kahvesi Riskli Olabilir

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, hipertansiyon hastalarını kahve tüketimi konusunda uyardı. Uzman, sabahları ayılmak için içilen mis kokulu kahvenin birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık olduğunu ancak bazı riskler barındırdığını söyledi.

Kafeinin tansiyon üzerindeki etkisi

Dr. Çakır, kafeinin kan basıncını kısa süre içinde yükseltebileceğine dikkat çekti. Uzman, 'Kafein, hassas kişilerde tansiyonu birkaç saatliğine yükseltebilir' ifadelerini kullanarak özellikle hipertansiyon hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Çakır, kahvenin bazı tansiyon ilaçlarının etkisini zayıflatabileceğini de belirterek, bu nedenle kahve tüketiminin hasta bazında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanın önerileri

Dr. Çakır, hipertansiyon hastalarına şu önerilerde bulundu: tüketim miktarını takip etmek, sabah aç karnına kahve içmemek ve bireysel riskleri öğrenmek için doktorlarına danışmak.

Uzman ayrıca, kahve tükettikten sonra çarpıntı, baş ağrısı veya tansiyon yükselmesi hisseden kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini belirtti. 'Her bünye kafeine farklı tepki verir' uyarısını yineleyen Dr. Çakır, riskli grupların dikkatli olmasını tavsiye etti.

