Tarsus'ta asansör faciası: Pelin Yaşot Kıyga davası başladı

Mersin Tarsus'ta asansör kazasında ölen Pelin Yaşot Kıyga davasının ilk duruşması yapıldı; mahkeme yeni bilirkişi raporu talep edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:25
Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 Ekim’de meydana gelen asansör kazasında yaşamını yitiren Pelin Yaşot Kıyga (33) ile ilgili dava, Tarsus Adliyesi 10. Asliye Mahkemesinde başladı. Duruşmada, tutuklu 4 kişiden birinin adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayın seyri

Olay, Altaylılar Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. İşe gitmek üzere evden çıkan Pelin Yaşot Kıyga 7. kattan bindiği asansörün 2. katta arızalanması üzerine kabinde mahsur kaldı. Telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga (34), yardım için merdivenle 2. kata indi. Bu sırada kabinin zemine çakılması ve denge taşlarının düşmesi sonucu genç kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden yaralı olarak çıkarılan Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı; doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi olan Pelin Kıyga’nın ölümüyle ilgili soruşturma sonucu açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Davalılar ve yargılama

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski asansör firması yöneticisi S.S., yeni asansör firması yöneticisi M.K., çalışanı M.A. ve site yöneticisi F.M.C. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma sonunda bir kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer üç kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Avukatın talepleri ve bilirkişi raporları

Duruşma sonrası konuşan Avukat Ziya Yıldızoğlu, dosyada mevcut üç bilirkişi raporuna ilişkin çelişkiler bulunduğunu belirterek mahkemeden yeni bir bilirkişi raporu talep ettiklerini açıkladı. Yıldızoğlu, "Bu dosyada alınmış 3 tane bilir kişi raporu var. Biri ön rapor, 2 tane de heyet tarafından alınmış raporlar var. Bu raporlar konusunda 1 firmanın kusursuz olduğuna ilişkin tespit söz konusu oldu" dedi.

Yıldızoğlu, raporlarda asansörün geçmişine dair bulgular bulunduğunu; ocak ayında kırmızı etiketli, martta mavi etiket aldığı, temmuz ayına kadar devam eden arızalar ve Ağustos ayında bakım yapılmadığına ilişkin tespitler olduğunu söyledi. Bu bilgiler doğrultusunda "bir teknik üniversitesinden kapsamlı rapor alınması" talebinde bulunduklarını ve mahkemenin bu talebi uygun gördüğünü ifade etti.

Adalet vurgusu

Yıldızoğlu, "Kimin ne ihmali varsa en ağır cezayı alsın" yaklaşımını vurgulayarak, tanık beyanlarının önemine değindi: "Olayın yaşandığı gün kat maliklerinin asansörde titreme olduğunu, Pelin’in binmeden önce yöneticiye bildirildiği bir ifade var. Bu tanığın dinlenmesini istedik."

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Avukat Yıldızoğlu, yeni bilirkişi raporlarının da mahkemece esas alınmasının ardından davanın daha verimli ilerleyeceğini belirterek amacın adaletin tecelli etmesi olduğunu söyledi.

