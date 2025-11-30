Tarsus’ta Gece Boyu Yağış Mesaisi: Belediyeden Anında Müdahale

Sabaha kadar süren kontrol ve temizlik çalışmaları

Tarsus’ta gece etkili olan sağanak yağışın ardından Tarsus Belediyesi ekipleri, kent genelinde olası olumsuzlukları önlemek için sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai yaptı. Kritik noktalarda gerçekleştirilen saha taramalarında su birikintileri ve tıkanma riski oluşturan hatlara anında müdahale edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla oluşturulan gruplar, yağışın kent yaşamını aksatmaması için gece boyunca kontrol ve temizlik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, özellikle yağmur suyu hatlarında oluşabilecek tıkanmalara hızlı çözümler üreterek vatandaşların mağduriyetini önlemeye odaklandı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise yağış sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gece boyunca etkili olan sağanak yağışın kentimizde herhangi bir sorun oluşturmaması için ekiplerimizi hızla sahaya yönlendirdik. Mahalle mahalle yaptığımız kontrollerle riskli bölgelerde anında müdahalelerde bulunduk. Tarsus’un her noktasında vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

