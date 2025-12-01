Tarsus'ta Okul Kantinine Ürün Veren İmalathane Hijyen İhlaliyle Mühürlendi

Tarsus'ta okul kantinlerine ürün sağlayan ruhsatsız imalathanede hijyen kurallarına aykırı üretim tespit edildi; işletme mevzuat gereği süresiz mühürlendi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:31
Tarsus'ta Okul Kantinine Ürün Veren İmalathane Hijyen İhlaliyle Mühürlendi

Tarsus'ta okul kantinlerine ürün veren imalathane hijyen ihlali nedeniyle mühürlendi

Denetimde ruhsatsız ve hijyen dışı üretim tespit edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, okul kantinlerinde satılan simit, poğaça ve kurabiye gibi unlu mamulleri üreten bir imalathanede yapılan denetimde hijyen kurallarına aykırı üretim tespit edildi. Denetimlerde görevli ekipler, sağlığa uygun üretim yapılmadığına dair bulgulara rastladı.

Tarsus Belediyesi'nin gerçekleştirdiği denetimde Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendisleri de eşlik etti. İnceleme sonucunda tespit edilen eksiklikler üzerine, işyeri hakkında Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde idari işlem başlatıldı.

Yapılan incelemede iş yerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlendi. Ruhsatsız olması nedeniyle işletme mevzuat gereği süresiz olarak mühürlendi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Çocuklarımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Okullarımızda satılan her ürünün güvenli ve sağlıklı şartlarda üretilmesi onların en temel hakkıdır. Bu nedenle denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, mevzuata aykırı üretime kesinlikle izin vermiyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, sağlıklı, güvenilir bir üretim ve satış ortamı oluşturmak. Tarsus'ta hiçbir çocuğumuzun sağlığının riske atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte bizlere güvenmesini ve gördükleri olumsuzlukları belediyemize bildirmesini rica ediyorum.'

TARSUS’TA OKUL KANTİNLERİNE ÜRÜN SAĞLAYAN BİR İMALATHANEDE YAPILAN DENETİMDE HİJYEN KURALLARINA...

TARSUS’TA OKUL KANTİNLERİNE ÜRÜN SAĞLAYAN BİR İMALATHANEDE YAPILAN DENETİMDE HİJYEN KURALLARINA AYKIRI ÜRETİM TESPİT EDİLİRKEN, RUHSATSIZ OLDUĞU BELİRLENEN İŞ YERİ MEVZUAT GEREĞİ SÜRESİZ OLARAK MÜHÜRLENDİ.

TARSUS’TA OKUL KANTİNLERİNE ÜRÜN SAĞLAYAN BİR İMALATHANEDE YAPILAN DENETİMDE HİJYEN KURALLARINA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı