Tarsus'ta Okul Kantinine Ürün Veren İmalathane Hijyen İhlaliyle Mühürlendi

Tarsus'ta okul kantinlerine ürün veren imalathane hijyen ihlali nedeniyle mühürlendi

Denetimde ruhsatsız ve hijyen dışı üretim tespit edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, okul kantinlerinde satılan simit, poğaça ve kurabiye gibi unlu mamulleri üreten bir imalathanede yapılan denetimde hijyen kurallarına aykırı üretim tespit edildi. Denetimlerde görevli ekipler, sağlığa uygun üretim yapılmadığına dair bulgulara rastladı.

Tarsus Belediyesi'nin gerçekleştirdiği denetimde Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendisleri de eşlik etti. İnceleme sonucunda tespit edilen eksiklikler üzerine, işyeri hakkında Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde idari işlem başlatıldı.

Yapılan incelemede iş yerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlendi. Ruhsatsız olması nedeniyle işletme mevzuat gereği süresiz olarak mühürlendi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Çocuklarımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Okullarımızda satılan her ürünün güvenli ve sağlıklı şartlarda üretilmesi onların en temel hakkıdır. Bu nedenle denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, mevzuata aykırı üretime kesinlikle izin vermiyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, sağlıklı, güvenilir bir üretim ve satış ortamı oluşturmak. Tarsus'ta hiçbir çocuğumuzun sağlığının riske atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte bizlere güvenmesini ve gördükleri olumsuzlukları belediyemize bildirmesini rica ediyorum.'

