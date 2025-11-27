Tarsus'ta su borusu patladı: İstinat duvarı yıkıldı, siteler su altında

Tarsus'ta Ömer Nazmi Caddesi'ndeki su borusu patlaması üç sitenin bahçesini suyla doldurdu; bir istinat duvarı yıkıldı, MESKİ ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:31
Akşemsettin Mahallesi — Ömer Nazmi Caddesi, dün

Mersin’in Tarsus ilçesinde dün meydana gelen su borusu patlaması, Ömer Nazmi Caddesi ve çevresinde yoğun su baskınına yol açtı. Patlayan borudan yükselen su kısa sürede sitelerin bahçelerine yayıldı ve bölgeyi etkisi altına aldı.

Olayda çok sayıda park halindeki araç, sahiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sudan çıkarılarak kurtarıldı. Sadece bir araç su altında kalarak zarar görürken, bir sitenin istinat duvarı yıkıldı ve çevredeki üç sitenin bahçesi suyla doldu.

Olay anı cep telefonuna yansıdı

Su ile dolan sitelerden birinin istinat duvarının yıkılma anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, duvarın çökmesiyle suyun komşu siteye aktığı net şekilde görülüyor.

MESKİ ekipleri olay yerine gelerek arızayı giderme ve bahçelerde biriken suları boşaltma çalışmalarını yürüttü. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tamirat ve önlemlerin alındığını bildirdi.

