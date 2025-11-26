Tarsus'ta su borusu patladı: Sitelerin bahçeleri suya gömüldü

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki su borusunun patlaması sonucu çevrede yoğun su baskını yaşandı.

Hasar ve müdahale

Patlama sonrası yükselen su kısa sürede bahçelere yayıldı. 3 sitenin bahçesi suyla dolarken, bir sitenin istinat duvarı yıkıldı ve bir araç su altında kalarak zarar gördü. Çok sayıda park halindeki araç ise sahiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Bölgeye gelen MESKİ ekipleri çalışma başlattı. Olay nedeniyle bölgede su kesintisi ve trafiğe kapanma yaşandığı, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Mahalle sakinlerinin ifadeleri

Mehmet Onur Çoban, su borusunun patlaması sonucu site bahçelerinin sular altında kaldığını ve site duvarının göçtüğünü söyledi.

Ali Çoban ise komşularına haber verip araçları dışarı çıkardıklarını, evde kimse olmayan bir komşularının aracının ise su altında kalarak zarar gördüğünü belirtti.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

