Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Tarsus Damlama mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:53
Kaza Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana istikameti otoyolu Damlama mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mistik Ali Gönen (64) idaresindeki 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan F.T. idaresindeki 80 DT 162 plakalı kamyona çarptı.

Kaza sonrası olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde, araç sürücüsü Mistik Ali Gönen ile aynı araçta bulunan Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan A.L.Y., S.Y.D. ve M.G. yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

