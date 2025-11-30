Tarsus'ta Yangından Zarar Gören Eski Bina Yağmurda Çöktü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangından hasar görmüş eski bir bina, gece yağan yağmurun ardından Şehitkerim Mahallesi'nde çöktü; yetkililer güvenlik önlemi aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:14
Tarsus'ta Yangından Zarar Gören Eski Bina Yağmurda Çöktü

Tarsus'ta eski yangınlı bina yağmurda çöktü

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehitkerim Mahallesindeki 3408 sokakta bulunan, daha önce yangında hasar görmüş eski binalardan biri, gece boyunca etkili olan yağmurun ardından çöktü.

Çökme anında yoldan geçen olmaması, yaşanabilecek bir olumsuzluğu engelledi. Mahalle sakinlerinden Nuri Can Öztürk, eski binanın gece yağan yağmurdan dolayı çöktüğünü söyledi.

Bölgeye gelen yetkililer çevrede güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlattı.

Önceki yangınla bağlantı

Şehitkerim Mahallesi'nde çok sayıda eski metruk ev bulunduğu öğrenilirken, 9 Ekim 2025 tarihinde 3 eski evin yandığı ve bugün yıkılan binanın da onlardan biri olduğu belirtildi.

TARSUS'TA DAHA ÖNCEDEN YANAN ESKİ BİNA ÇÖKTÜ

TARSUS'TA DAHA ÖNCEDEN YANAN ESKİ BİNA ÇÖKTÜ

TARSUS'TA DAHA ÖNCEDEN YANAN ESKİ BİNA ÇÖKTÜ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor
2
Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı
3
Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma
4
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel
5
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı