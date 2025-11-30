Tarsus'ta Yangından Zarar Gören Eski Bina Yağmurda Çöktü

Tarsus'ta eski yangınlı bina yağmurda çöktü

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehitkerim Mahallesindeki 3408 sokakta bulunan, daha önce yangında hasar görmüş eski binalardan biri, gece boyunca etkili olan yağmurun ardından çöktü.

Çökme anında yoldan geçen olmaması, yaşanabilecek bir olumsuzluğu engelledi. Mahalle sakinlerinden Nuri Can Öztürk, eski binanın gece yağan yağmurdan dolayı çöktüğünü söyledi.

Bölgeye gelen yetkililer çevrede güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlattı.

Önceki yangınla bağlantı

Şehitkerim Mahallesi'nde çok sayıda eski metruk ev bulunduğu öğrenilirken, 9 Ekim 2025 tarihinde 3 eski evin yandığı ve bugün yıkılan binanın da onlardan biri olduğu belirtildi.

