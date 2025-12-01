Tatvan Devlet Hastanesi'nde 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü Kutlandı

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:15
Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi tarafından 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü kapsamında hastanenin konferans salonunda bir program düzenlendi. Etkinlik, sağlık çalışanlarının çalışma hayatındaki görünür katkılarını vurgulayacak şekilde gerçekleşti.

Programın Açılışı

Açılış konuşmasını yapan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Lütfi Özmen, tıbbi sekreterlerin hastanelerde işleyişin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, tüm çalışanların gününü kutladı.

İl Sağlık Müdürü'nün Mesajı

Ardından kürsüye çıkan Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ise şu ifadeleri kullandı: "Tıbbi sekreterler, sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanlarıdır. Hastanelerimizin düzenli, verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli yapı taşlarından biri sizlersiniz. Her gün yüzlerce hastaya temas ediyor, onların sağlık yolculuğunda ilk karşılaştıkları yüz oluyorsunuz. Gösterdiğiniz sabır, özveri ve profesyonellik; sağlık sistemimizin kalitesini yükselten unsurların başında geliyor. Bu özel günde, tüm tıbbi sekreterlerimize emekleri için yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarınızın aynı azimle devam etmesini diliyorum."

Tören ve Etkinlikler

Konuşmaların ardından, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan tıbbi sekreterlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Belge töreninin ardından pasta kesildi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

