Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor

Tatvan Müftülüğü, dini bilgi ve aile içi sorunlara çözüm amaçlı 'Aile Danışmanlık Merkezi' kuruyor; fetva ve arabuluculuk hizmetleri sunulacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:26
Bitlis'in Tatvan Müftülüğü, vatandaşların dini konularda daha kolay bilgi alması ve aile içi sorunların çözümüne destek sağlamak amacıyla Aile Danışmanlık Merkezi kuruyor.

Merkezde sunulacak hizmetler

Yeni merkezde fetva hizmeti verilecek; vatandaşlar din görevlilerine daha rahat ulaşarak merak ettikleri konularda doğrudan danışabilecek.

Ayrıca, aile içi ya da bireyler arası uyuşmazlık durumlarında taraflarla görüşülerek arabuluculuk ve rehberlik hizmeti sunulacak.

Açıklama ve hedefler

Tatvan Müftüsü Bilal Şengül, merkezin açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara hem dini hem de sosyal konularda destek sağlayacak kapsamlı bir hizmet birimi oluşturduklarını belirtti.

Şengül, 'Aile Danışmanlık Merkezi''nin toplumun huzuruna ve aile bütünlüğünün korunmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Hizmete giriş

Merkezin kısa süre içinde hizmete başlaması bekleniyor.

