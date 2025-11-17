Tavas Ulukent'e Sıfır Enerjili Doğal Arıtma Tesisi

Tavas Ulukent Mahallesi'ne kurulacak 12.225 m²'lik doğal arıtma tesisi, günlük 92,4 m³ kapasiteyle ~1.050 kişiye hizmet ederek karbon ayak izini azaltacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:11
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesi’nde yapımına başlanan doğal arıtma tesisi, evsel atık suların doğaya zarar vermeden arıtılmasını sağlayarak bölgedeki çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Tesisin temel özellikleri

Proje, 12.225 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak. Tesisin günlük ortalama 92,4 metreküp atık su arıtma kapasitesi bulunuyor ve bu kapasiteyle yaklaşık 1.050 kişiye hizmet verilmesi planlanıyor. Hem yerel yaşam kalitesini artırması hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Sıfır enerji ve mekanik ekipmansız çalışma

Ulukent Doğal Arıtma Tesisi, mekanik ekipman kullanmadan çalışacak şekilde tasarlandı ve sıfır enerji tüketimiyle dikkat çekiyor. Tamamen doğal süreçlere dayalı bu model, ekonomik olmasıyla birlikte çevre dostu bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Yerel yönetim ve sürdürülebilirlik vurgusu

Projeyi yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bu yatırımla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamayı ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyor. Tesis, bölgedeki çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine somut bir katkı sunacak.

