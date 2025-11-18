Tayakadın'da Otomobil Yangını — Hasdal-Kemerburgaz Otoyolu'nda Trafik Kesintisi

Hasdal-Kemerburgaz Otoyolu Tayakadın mevkiinde sabah 08.30'da seyir halindeki otomobil alev aldı; iki kişi yara almadan kurtuldu, yol bir şerit yaklaşık 2 saat kapandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:22
Olay ve müdahale

Hasdal-Kemerburgaz Otoyolu Tayakadın mevkiinde, seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sabah saat 08.30 sıralarında başladı; motor kısmından yükselen dumanların ardından alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.

Otomobilde bulunan iki kişi son anda araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştı ve yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve yol bakım ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve trafik etkisi

Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve hurda yığınına döndü. Olay anına ait alevlerin yükseldiği görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Gerçekleşen araç yangını nedeniyle İstanbul Havalimanı’na giden Hasdal - Kemerburgaz Otoyolu üzerindeki bir şerit yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri yol üzerindeki trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yapılan çalışmaların ardından hurda haline gelen otomobil yol üzerinden kaldırıldı ve yol açılarak trafik normale döndü.

