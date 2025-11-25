Tayland'da cenazede mucize: 65 yaşındaki kadın tabutta canlandı

Nonthaburi'de düzenlenen tören şaşkınlık yarattı

Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde bir Budist tapınağında düzenlenen cenaze töreninde, öldüğü ilan edilen 65 yaşındaki Chonthirat Sakulkoo adlı kadın, tabutta hareket etti. Görevlilerin fark etmesi üzerine tabutun kapağı açıldı ve kadının nefes aldığı ile kıpırdadığı görüldü.

Olayın ardından tören durdurularak kadın tabuttan çıkarıldı ve bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadında kalp durması veya solunum yetmezliği tespit etmedi. Yapılan değerlendirmede, yaşlının aşırı düşük kan şekeri (hipoglisemi) nedeniyle derin bir bilinç kaybı yaşamış olabileceği ve bunun ölümle karıştırılabileceği belirtildi.

Aile ve tapinak yetkililerinin açıklamaları

Kardeşi Mongkol Sakulkoo, ablasının 2 yıldır yatalak olduğunu, kendisini geçtiğimiz günlerde evde hareketsiz halde bulduklarını ve uzun süre uyanmayınca öldüğünü düşündüklerini aktardı. Mongkol, ablasının organ bağışlama isteğini yerine getirmek amacıyla yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Bangkok'a seyahat ettiklerini, ancak hastanenin ölüm belgesi bulunmadığı gerekçesiyle cenazeyi kabul etmediğini söyledi. Sürecin uzaması ve cenazenin korunmaması nedeniyle aile, cenazeyi doğrudan tapınağa götürme kararı aldı.

Tapınak görevlisi ise tabuttan gelen hafif sesler üzerine kapağı açtıklarında kadının gözlerini hafif aralayarak baktığını ve bir süredir tabuta vurduğunun anlaşıldığını belirtti. Yetkili, görevi boyunca binlerce cenaze işlemine tanıklık ettiğini ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Tapınak tedavi masraflarını üstlenecek

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından, cenazenin düzenlendiği Budist tapınağı, yaşlı kadının önümüzdeki süreçteki tüm tedavi masraflarını üstleneceğini duyurdu.

