Tayland'da Sel Felaketi: Can Kaybı 33'e Yükseldi — Vietnam'da 98 Ölü

Tayland'da muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 33'e çıktı; Vietnam'da ölü sayısı 98, ekonomik zarar 14.3 trilyon VND olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:09
Tayland'da Sel Felaketi: Can Kaybı 33'e Yükseldi — Vietnam'da 98 Ölü

Tayland'da sel bilançosu 33'e yükseldi

Güneydoğu Asya'da Tayland'ın güneyini haftalardır etkileyen şiddetli muson yağışları, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat yaptığı açıklamada, 10 eyaleti etkileyen felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, selden etkilenenlerin geniş bir kesimi kapsadığını belirterek 980 binden fazla ev ve 2.7 milyondan fazla kişinin etkilendiğini, 13 bin kişinin ise barınaklara tahliye edildiğini açıkladı.

Krizle mücadele kapsamında Tayland ordusu, yardım malzemeleriyle dolu bir uçak gemisi ve 14 bottan oluşan bir filo ile sahaya günde 3 bin öğün yemek dağıtabilecek sahra mutfakları göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel sularının yükseldiği bir caddede, üç küçük çocuğun tehlikeye rağmen elektrik hatlarına tutunarak daha yüksek bir bölgeye ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

Vietnam'da sel felaketinde can kaybı 98 oldu

Asya ülkesi Vietnam'da ise Afet ve Set Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta kesiminde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 98'e yükseldi; 10 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Sel felaketinde 2 binden fazla ev hasar görmüş, 426 ev yıkılmış; 51 bin 800 hektardan fazla tarım arazisi sular altında kalmış ve çok sayıda hayvan telef oldu.

Ekonomik kayıpların 14.3 trilyon Vietnam Dong (yaklaşık 570 milyon dolar) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

TAYLAND'IN GÜNEYİNDE HAFTALARDIR DEVAM EDEN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL VE TOPRAK...

TAYLAND'IN GÜNEYİNDE HAFTALARDIR DEVAM EDEN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL VE TOPRAK KAYMASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 33'E YÜKSELDİ.

TAYLAND'IN GÜNEYİNDE HAFTALARDIR DEVAM EDEN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL VE TOPRAK...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde
2
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
3
Ahlat’ta Pomza Ocağının Maskotu Tilki: 3 Yıllık Sıra Dışı Dostluk
4
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
5
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
6
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı