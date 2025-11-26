Tayland'da Sel Felaketi: Can Kaybı 33'e Yükseldi — Vietnam'da 98 Ölü

Tayland'da sel bilançosu 33'e yükseldi

Güneydoğu Asya'da Tayland'ın güneyini haftalardır etkileyen şiddetli muson yağışları, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat yaptığı açıklamada, 10 eyaleti etkileyen felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, selden etkilenenlerin geniş bir kesimi kapsadığını belirterek 980 binden fazla ev ve 2.7 milyondan fazla kişinin etkilendiğini, 13 bin kişinin ise barınaklara tahliye edildiğini açıkladı.

Krizle mücadele kapsamında Tayland ordusu, yardım malzemeleriyle dolu bir uçak gemisi ve 14 bottan oluşan bir filo ile sahaya günde 3 bin öğün yemek dağıtabilecek sahra mutfakları göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel sularının yükseldiği bir caddede, üç küçük çocuğun tehlikeye rağmen elektrik hatlarına tutunarak daha yüksek bir bölgeye ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

Vietnam'da sel felaketinde can kaybı 98 oldu

Asya ülkesi Vietnam'da ise Afet ve Set Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta kesiminde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 98'e yükseldi; 10 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Sel felaketinde 2 binden fazla ev hasar görmüş, 426 ev yıkılmış; 51 bin 800 hektardan fazla tarım arazisi sular altında kalmış ve çok sayıda hayvan telef oldu.

Ekonomik kayıpların 14.3 trilyon Vietnam Dong (yaklaşık 570 milyon dolar) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

