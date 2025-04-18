TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında bir dizi önemli görüşmeye imza attı. Bu doğrultuda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Görüşme, Conrad Otel'de gerçekleşti. Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun uluslararası arenada yeni bir başlangıç yapacağını vurguladı. Özellikle İsrail'in Gazze dahil olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı alınan tepkilerin önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde alınan kararların, hem İsrail hem de Filistin davası açısından yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Bu süreçte, Filistin davası için uzun ve sabırlı bir siyasi mücadelenin başlayacağını ifade etti.

Aynı zamanda, Kurtulmuş, Filistin meselesinin tüm insanlığın ortak sorunu haline getirilmesi amacıyla çaba göstereceklerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Filistin Devleti'nin varlığını resmen tanıyan ülkelerin, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu inisiyatifinde aktif rol alması gerektiğinin altını çizdi.

Kurtulmuş, İslam dünyasının önemli ülkelerinden biri olan BAE'nin bu uluslararası oluşuma sağlayacağı katkılara inandığını ifade ederek, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash’a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü.