DOLAR
38,17 -0,44%
EURO
43,55 -0,13%
ALTIN
4.083,76 -0,62%
BITCOIN
3.230.164,46 0,58%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantısında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 13:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında bir dizi önemli görüşmeye imza attı. Bu doğrultuda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Görüşme, Conrad Otel'de gerçekleşti. Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun uluslararası arenada yeni bir başlangıç yapacağını vurguladı. Özellikle İsrail'in Gazze dahil olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı alınan tepkilerin önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde alınan kararların, hem İsrail hem de Filistin davası açısından yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Bu süreçte, Filistin davası için uzun ve sabırlı bir siyasi mücadelenin başlayacağını ifade etti.

Aynı zamanda, Kurtulmuş, Filistin meselesinin tüm insanlığın ortak sorunu haline getirilmesi amacıyla çaba göstereceklerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Filistin Devleti'nin varlığını resmen tanıyan ülkelerin, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu inisiyatifinde aktif rol alması gerektiğinin altını çizdi.

Kurtulmuş, İslam dünyasının önemli ülkelerinden biri olan BAE'nin bu uluslararası oluşuma sağlayacağı katkılara inandığını ifade ederek, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash’a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal, Denizli'de Defnedildi
2
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
3
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
4
Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Başkentte 'Türkiye'nin Fikir Dergileri' Sempozyumu Gerçekleşti
6
Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!