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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Emekçilerle Buluşma Programında Konuştu

Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilerin önemine vurgu yaparak ekonomik kalkınma için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:26
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Emekçilerle Buluşma Programında Konuştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Emekçilerle Buluşma Programında Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki "Emekçilerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, herkesin emeğini en iyi şekilde korumanın ekonomik istikrar ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ülkenin gelişmesine ve barışa katkı sağlamasını temenni ederek, TBMM'nin milli iradenin karargahı olduğunu vurguladı.

Değişen Dünyada Emekçilik Anlayışı

Toplumun büyük değişimler yaşadığına dikkat çeken Kurtulmuş, teknolojilerin çalışma hayatına olan etkilerini anlattı. "Yüksek teknolojiler ve küreselleşme, ülkelerin ekonomik düzenlerini değiştirdi," diyerek, eski mesleklerin yerini yeni mesleklerin aldığını ifade etti.

Kurtulmuş, emek ve sermaye arasındaki adaletin sağlanması gerektiğini belirtti: "Bugün emek, yalnızca alın terinden değil, akıl terinden de bahsediyoruz. Bu, entelektüel teknolojilerdeki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir."

Türkiye'nin Yeni Yüzyılı

Kurtulmuş, Türkiye'nin ikinci asrında, güçlü bir ekonominin inşası için birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Hedefimiz, işçileri ve işverenleri ortak platformlarda buluşturmak ve ekonomik istikrarı sürdürmekdir" dedi.

Programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Kurtulmuş'a, çalışma hayatına ilk adımını attığına dair SGK tescil belgesinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Kurtulmuş, bu gibi etkinliklerin paylaşılan hedefler doğrultusunda kardeşliğin ve huzurun artırılması için vesile olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen "Emekçilerle Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı. Kurtulmuş, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen "Emekçilerle Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı. Kurtulmuş, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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