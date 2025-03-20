TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Usta Yönetmen Osman Sınav İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Osman Sınav için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:40
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Usta Yönetmen Osman Sınav İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav için bir taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasına kattığı eserlerle hafızalara kazınan, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Osman Sınav, çeşitli projeleriyle Türk sinemasına büyük katkılarda bulunmuş ve izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinmiş bir sanatçıydı.

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