TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan'da: Buhara'da Mezuniyet Törenine Katıldı

Resmi temaslar ve eğitim buluşması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katılmak üzere Özbekistan'a geldi.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Buhara Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Buhara Valisi Botir Zaripov ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, Buhara kentinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilere hitap edecek ve törende önemli temaslarda bulunacak. Ayrıca TBMM Başkanı, Nuriddin İsmailov ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Heyette, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve YÖK Başkanı Erol Özvar yer alıyor.

Ziyaret, TBMM ile Özbek makamları arasındaki parlamenter ve eğitim iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EBU ALİ İBN SİNA BUHARA DEVLET TIP ENSTİTÜSÜ VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNİYET TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE ÖZBEKİSTAN'A GELDİ.