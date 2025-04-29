TBMM Başkanvekili Bozdağ, PMD'nin 61. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

TBMM Başkanvekili, PMD'nin 61. Yılını Kutladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu özel günü selamladı.

Mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin faaliyetlerini kamuoyuna doğru ve tarafsız şekilde aktaran parlamento muhabirlerinin üyesi olduğu Parlamento Muhabirleri Derneğinin 61. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Parlamentoda görev yaparak halkı bilgilendiren muhabirlere başarılar dilerken, ahirete irtihal eden muhabirlere de Allah'tan rahmet diliyorum," ifadelerine yer verdi.

PMD Başkanı Kemal Aktaş'ın Açıklamaları

PMD Başkanı Kemal Aktaş, derneğin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, PMD'nin 61. yılına ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Ayrıca Aktaş, "Derneğimiz yalnızca gazetecilerin hak ve hukukunu korumakla kalmayıp, gazetecilik mesleğinin onurunu ve itibarını savunan güçlü bir kurum olmuştur. PMD, TBMM çatısı altında görev yapan parlamento muhabirlerinin sesi, temsilcisi ve güvencesidir," dedi.

Basın özgürlüğünün demokratik toplumun temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Aktaş, "Geçmişten aldığımız güçle ortak değerlerimize sahip çıkarak geleceğe güvenle yürümeye devam ediyoruz. 61. kuruluş yıl dönümümüzde geçmişten bugüne emeği geçen herkesi saygı ve minnetle anıyor; PMD'yi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Nice yıllara PMD," şeklinde konuştu.

Şebnem Bursalı'nın Ziyareti

Öte yandan, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da PMD'nin 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla derneği ziyaret etti. Gazetecilik geçmişini paylaşarak anılarını aktaran Bursalı, meslektaşlarına destek verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı (sol 3), kuruluşunun 61'inci yıl dönümünü kutlamak için Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti. PMD Başkanı Kemal Aktaş (sağ 3) ve üye muhabirler, Milletvekili Bursalı'yı TBMM'deki ofislerinde ağırladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı (sol 3), kuruluşunun 61'inci yıl dönümünü kutlamak için Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti. PMD Başkanı Kemal Aktaş (sağ 3) ve üye muhabirler, Milletvekili Bursalı'yı TBMM'deki ofislerinde ağırladı.