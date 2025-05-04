TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Taziyeler Kabul Edildi

Önder'in Ailesi ve Parti Temsilcilerinden Taziye Kabulü

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası, ailesi ve parti temsilcileri taziyeleri kabul etmeye başladı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Önder için taziye merkezi olarak Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi belirlendi.

Taziye Ziyaretleri

Taziye yerini ziyaret edenler arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Önder'in kardeşi Ali Önder yer aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de, partililere ve Önder'in ailesine başsağlığı dileklerini sundu.

Grup Başkanvekillerinden Açıklamalar

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutla bekledikleri bir günde üzücü bir haberle karşılaştıklarını belirtti. Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Koçyiğit, "Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileriz. Barış için mücadele eden bir yoldaşımızı kaybettik." dedi.

Önder'in barış mücadelesinin önemine vurgu yapan Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bu mücadelenin herkes için yol gösterici olduğunu dile getirdi. Temelli, Türkiye genelindeki il ve ilçe parti binalarında taziyelerin kabul edileceğini açıkladı. Ayrıca, tüm Türkiye'yi bu acı günde dayanışma ve barışa davet etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından ailesi ve parti temsilcileri taziyeleri kabul etti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit (sağda) ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda) gazetecilere açıklama yaptı.