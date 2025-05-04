TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde

TBMM Başkanvekili Önder'in Cenazesi Levent'teki Camide
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Sabah saatlerinde AKM'de gerçekleştirilen törenin ardından, Önder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi araçla taşındı. Cenaze, Levent'teki belirtilen camiye ulaştı.
Anne Zeliha Önder, musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, derin bir hüzün içinde ağıtlar yaktı.
Acılı anneyi yanındaki akrabaları teskin etmeye çalıştı ve destek oldular.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.