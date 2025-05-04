TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'na Defnedildi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası, Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak, kalabalık bir topluluk eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlık güzergahı boyunca yol kenarında bekleyen bazı vatandaşlar, cenaze aracına el sallayarak son saygılarını sundu. Önder'in cenazesine, ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.