DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.676.362,28 1,01%

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'na Defnedildi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 19:49
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'na Defnedildi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası, Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak, kalabalık bir topluluk eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlık güzergahı boyunca yol kenarında bekleyen bazı vatandaşlar, cenaze aracına el sallayarak son saygılarını sundu. Önder'in cenazesine, ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'na Defnedildi
2
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Ankara'da Komşusu Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
4
Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!
5
Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı
6
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Sağlıkta Teknolojik İstiklal' Çalıştayı Gerçekleşti
7
İSAV Toplantısında Dünyevileşme ve Nedenleri Tartışıldı

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi