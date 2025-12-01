TBMM Engelli Komisyonu İzmir'de: Eğitimden İstihdama Çözüm Arayışları

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu İzmir'de

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelliler ve ailelerinin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere İzmir'de toplandı. Komisyon çalışmaları kapsamında Bornova'daki bir özel eğitim okulunda incelemeler yapıldı; süreci yerinde takip eden isimler arasında Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu yer aldı.

Ege Üniversitesi ziyareti ve paydaş görüşmeleri

Komisyon üyeleri sabah saatlerinde Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dr. Mehmet Kasapoğlu ve komisyon üyelerini makamında ağırladı. Komisyon, üniversitede yürütülen engellilik çalışmalarını dinleyip, karşılaşılan sorunlara dair bilgi aldı.

Bornova'da eğitim incelemesi

Komisyon daha sonra İzmir'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda incelemelerde bulundu. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile komisyon üyesi milletvekilleri okulun çeşitli dersliklerini gezerek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi; engelli bireylerin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine dönük ihtiyaç ve talepler ele alındı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada: “Masada değil sahadayız. 81 ildeki konuların, sorunların ve güzel uygulamaların tespitini yapıyor; her alanda fotoğrafın tümüne yönelik çalışıyoruz. Bu fotoğrafı çekmeye yönelik olarak özellikle eğitimin önemli bir alan olduğunu biliyor, eğitimden sağlığa, spordan istihdama kadar her alanda bireylerin var olmasını ve tüm alanlara erişilebilirliğin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle tüm alanlardaki işbirliğini daha yukarılara taşımak temel gayretimizdir. Bu çerçevede herkesi dinlemek, ortak aklı güçlendirmek için bugün Ege Bölgesi’ndeki 8 ili İzmir’de bir araya getiriyoruz” dedi.

Türkiye genelinde ziyaretler ve ortak akıl vurgusu

Kasapoğlu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve tüm paydaşların süreçte önemli rol oynadığını belirtti. “Komisyon olarak hem sorunlara yönelik çözüm önerilerini yine bu süreçleri yaşayan bireyler, aileler ve paydaşlarla birlikte tüm yönleriyle değerlendiriyor hem de bu önerileri dinleyip geliştirmeye çalışıyoruz. İşbirliklerinin geliştirilmesi, bilincin ve duyarlılığın artırılması noktasında diyaloglarımızı güçlendiriyor ve çalışmaların sonunda tüm bunları komisyon raporumuzda en güçlü şekilde ifade edeceğiz. Asıl olan bilinçtir; asıl olan bu bilincin ve duyarlılığın geliştirilmesidir. Bu konu sadece komisyon üyelerinin değil, 86 milyonun ortak duyarlılık konusudur. Bu nedenle bölge bölge, il il dolaşarak her bir kişinin sürece dahil olmasını çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, okul ziyaretinde öğrencilerin metal çalışmaları, seramik üretimi, peyzaj ve tarım üretimi, gastronomi ve müzik gibi alanlardaki çabalarına dikkat çekerek, bu tür rehabilitasyon ve mesleki eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

İzmir’e Yaşam Merkezi Projesi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin başlattığı Zeki Yaşam Merkezi Projesi'nin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, “Bu proje, eğitim süreci sonrası istihdamı ve engelli bireylerin hayatın tüm yönlerinde var olmasını desteklemesi açısından çok değerlidir. Bu projenin İzmir’de de hayata geçirilmesi için İzmir Ticaret Odası başta olmak üzere diğer ekonomik aktörlerle, sivil toplum örgütleriyle ve paydaşlarla konuyu masaya yatıracağız. Yerel yönetim, sivil toplum, kamu ve özel sektörle birlikte İzmir’deki bu çıtayı da yükselteceğimize inanıyorum” dedi.

Komisyonun İzmir programı, saha tespitleri ve paydaş görüşmeleriyle komisyon raporuna yansıyacak bulguların toplanmasıyla devam ediyor.

