TBMM Heyeti, 30 Aralık’ta Sednaya Hapishanesi'ni Ziyaret Edecek

TBMM Heyeti Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde İnsan Hakları İhlallerini İnceleyecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 30 Aralık'ta Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edeceklerini açıkladı. Alkayış, Komisyon üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetin, insan haklarını yerinde inceleyeceğini belirtti.

Alkayış, AA muhabirine verdiği demeçte, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Sednaya Hapishanesi'nden gelen raporları gündeme getirerek, bu alanda yaşanan ihlallere dikkat çekti. TBMM'nin insan hakları ihlallerini yerinde inceleme yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaretin Amacı ve Önemli Detaylar

Alkayış, bu ziyareti organize etmek üzere 12 Aralıkta TBMM Başkanlığına başvurduğunu ve Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonuna bağlı bir heyet oluşturulacağını duyurdu. Kendisi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'a da bu konuya olan duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Sednaya Hapishanesi'nin Şam'ın 30 kilometre güneyinde yer aldığını ve burada insan hakları ihlallerinin sistematik olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Alkayış, delillerin kaybolmaması için bu incelemenin hayati olduğunu belirtti. Alkayış, heyette yaklaşık 20 milletvekili bulunacağını öngördüğünü dile getirdi.

İnsan Hakları Mücadelesinde Adımlar

Alkayış ayrıca, ziyareti gerçekleştirerek uluslararası topluma insan hakları ihlallerinin görsel ve somut kanıtlarını sunmayı hedeflediklerini, Suriye'deki durumu net bir şekilde belgeleyeceklerini kaydetti.

Bu ziyaretin, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı işbirliğiyle planlandığını belirten Alkayış, ziyaretin süresinin TBMM Başkanlığı tarafından organize edileceğini, muhtemelen bir gün süreceğini temsil etti.

Son olarak, Alkayış, Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda yapıcı bir tutum sergilediğine ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaletten yana bir politikanın mümkün olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Komisyon üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin, 30 Aralık'ta Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edeceğini bildirdi. Alkayış, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Komisyon üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin, 30 Aralık'ta Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edeceğini bildirdi. Alkayış, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.