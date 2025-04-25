TCDD Genel Müdürü Yalçın: Hızlı Tren Ağı 2035'te 6 Bin Kilometreye Çıkacak

TCDD Genel Müdürü Yalçın, Hızlı Tren Projelerini Tanıttı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte yaptığı konuşmada Yalçın, ülkedeki hızlı tren hat uzunluğunun 2035 yılına kadar 6 bin kilometreye ulaşacağını müjdeledi. Mevcut hat uzunluğunun 2 bin 500 kilometre olduğunu belirten Yalçın, bu alandaki yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye'nin Demiryolundaki Gelişimi

Yalçın, Türkiye'nin demiryolu geçmişini de anlatarak, dünyada ilk demir yolunun 1825 yılında İngiltere'de uygulamaya konulduğunu, Anadolu'da ise ilk demir yolunun 1856 yılında İzmir-Aydın arasında inşa edildiğini kaydetti. Bugün Türkiye'nin toplamda yaklaşık 14 bin kilometre demiryoluna sahip olduğunu vurgulayan Yalçın, bunun 2 bin 500 kilometre kadarının yüksek hızlı tren hattı olduğunu ifade etti.

Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Projesi

Dünyada demir yollarının kent içi raylı sistemler ve ulusal raylı sistemler olarak tanımlandığını belirten Yalçın, Trabzon'da bir hafif raylı sistem projesinin hazırlık aşamasında olduğunu ve önümüzdeki yıllarda hayata geçirileceğini açıkladı.

Hızlı Tren ile Ulaşım Kolaylığı

Yalçın, hızlı trenlerin avantajlarına dikkat çekerek, Ankara'dan Sivas'a kara yolu ile 8 saat süren mesafenin artık hızlı tren ile 2 saat 25 dakikaya düştüğünü ifade etti. Bu yeni sistemlerin hem konforu artırdığını hem de yolculuk sürelerini kısalttığını sözlerine ekledi.

KTÜ Rektörü ve Öğrencilere Teşvik

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitenin makine mühendisliği bölümünün önemini vurgulayarak, KTÜ'nün 258 bin mezuna sahip olduğunu belirtti. Aynı zamanda, KTTU Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol ve Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyhan da iş alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Öğrencilerin, fakülte bahçesinde konumlandırılan lokomotif simülatörünü kullanarak tecrübe edinmeleri ise dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın (sağ 2), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle buluştu. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı (sağda), KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol (sol 2), Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyhan (solda) programda yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın (sağ 2), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle buluştu. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı (sağda), KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol (sol 2), Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyhan (solda) programda yer aldı.